В Бруклин-Сентер задержали более 60 человек в ходе протестов

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Полиция Бруклин-Сентер (штат Миннесота) задержала более 60 участников акций протеста, третий день проходящих в этом городе после убийства там в воскресенье полицейским местного темнокожего жителя Данте Райта. На состоявшейся рано утром в среду пресс-конференции представитель полиции штата Мэтт Лангер назвал действия протестующих "неприемлемыми" и предупредил об ответственности тех, кто нарушает правопорядок и злоупотребляет правом на мирные митинги. По его словам, многие из взятых под стражу во вторник вечером и в ночь на среду были задержаны за "погромы и другие преступные действия".

"Поведение [протестующих], которое мы продолжаем наблюдать, является неприемлемым, и мы не намерены это терпеть, - сказал Лангер. - Это неприемлемо и не может быть терпимо, когда люди начинают совершать противоправные действия, уничтожать собственность и бросать предметы, что лишает людей возможности прийти и воспользоваться своими правами в соответствии с первой поправкой (конституции, часть Билля о правах - прим. ТАСС)". Лангер не смог назвать точную цифру задержанных, но предположил, что их более шести десятков.

Участвовавший в брифинге помощник комиссара полиции Миннесоты по связям с общественностью Букер Ходжес обратил внимание на то, что характер протестов в Бруклин-Сентер заметно изменился к худшему, как и состав участников этих акций. "В воскресенье, - сказал он, - это были местные жители, которые выражали свое естественные возмущение и гнев. Но по мере развития в город стало все больше приезжать людей со стороны. Многие из тех, с кем я побеседовал сегодня вечером, заявили, что они ассоциируют себя с [антифашистским движением] "Антифа". Они были очень злы".

По данным телеканала Fox News, беспорядки в Бруклин-Сентер минувшим вечером очень напоминали события вечера понедельника. Наибольшее скопление демонстрантов - несколько сотен - наблюдалось рядом с полицейским участком, где служила сотрудница Ким Поттер, выстрелившая в Райта при задержании. В сдерживавших манифестантов полицейских летели бутылки, камни, палки и другие предметы. В разных частях города другие "протестующие", воспользовавшись отсутствием стражей порядка, совершали акты вандализма и налеты на местные магазины. В этих условиях власти города продлили действие комендантского часа, который вступил в силу в 22:00, до 06:00 утра среды по местному времени. Но зачастую приходилось силой обеспечивать выполнение этого требования властей, что также повлекло за собой задержания.

Об инциденте

В воскресенье сотрудники местной полиции остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль, за рулем которого находился 20-летний Райт. Полицейские выяснили, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека, и попытались его задержать. Тот вырвался, сел обратно в машину и попытался уехать. Тогда сотрудник полиции Поттер в него выстрелила, как потом выяснилось, по ошибке: она перепутала электрошокер, который намеревалась использовать, с огнестрельным оружием.

Автомобиль проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту, получившему смертельное ранение, была оказана медицинская помощь, но он вскоре умер. В автомобиле также находилась женщина. Она была госпитализирована в связи с полученными травмами, но угрозы ее жизни нет.

Поттер отстранена от службы, в отношении нее проводится расследование.

Суд в Миннеаполисе

В Миннеаполисе в настоящее время проходит резонансный судебный процесс, начавшийся 8 марта. Обвиняемым является бывший полицейский Дерек Шовин, который 25 мая прошлого года применил при задержании темнокожего Джорджа Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство.

После смерти Флойда в США произошли массовые протесты против жестокого обращения властей с афроамериканцами. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.