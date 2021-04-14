Минск заявил о развертывании разведывательных центров НАТО у границ Белоруссии и России

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил о продолжающейся активности НАТО у границ Белоруссии и России, выражающейся в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры. Об этом, как сообщила в среду пресс-служба Минобороны Белоруссии, начальник Генштаба проинформировал на заседании Военного комитета ОДКБ в Москве.

"Генерал-майор Гулевич выразил мнение белорусской стороны о ситуации в регионах коллективной безопасности ОДКБ, предметно остановившись на аспектах, присущих восточноевропейскому региону. В этой связи было отмечено продолжение активности блока НАТО у границ России и Беларуси: развертывание разведывательных центров и центров перевозок, совершенствование объектов военной инфраструктуры, в том числе по приему контингентов, и других процессов", - отметили в белорусском оборонном ведомстве.

Там добавили, что участники заседания Военного комитета ОДКБ заслушали и обсудили информацию о приоритетных направлениях деятельности организации в военной сфере, предложенных Республикой Таджикистан в период председательства в 2021 году, а также вопросы, связанные с мероприятиями совместной подготовки органов управления и формирования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в нынешнем году.

По данным Минобороны Белоруссии, участники встречи договорились продолжить практику проведения "совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на едином фоне условной военно-политической и военно-стратегической обстановки, когда все учения и тренировки взаимоувязаны по целям, задачам, месту и времени, в том числе в рамках проведения совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2021". В связи с этим, по данным пресс-службы, белорусские воинские контингенты также примут участие во всех компонентных учениях в рамках "Боевого братства - 2021".