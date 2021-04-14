СМИ: партия ГЕРБ выдвинет на пост премьера Болгарии бывшего главу МИД

СОФИЯ, 14 апреля. /ТАСС/. Правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) решила выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра республики бывшего главу МИД Даниела Митова. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в партии сообщает в среду газета "24 часа".

Даниел Митов в августе 2014 года был назначен министром иностранных дел технического правительства, возглавляемого Георгием Близнашки, а потом продолжил эту же работу во втором правительстве Борисова. Митов был избран депутатом 45-го Народного собрания, после чего сразу же вступил в партию ГЕРБ.

В среду нынешний глава правительства Бойко Борисов сообщил журналистам, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства республики по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов, выигранных ГЕРБ. Политик при этом отметил, что в стране наблюдается дефицит управленческих кадров и поэтому особенно важно ответственно подходить к управлению государством.

Социологическое агентство Alpha Research представило в эфире Болгарского национального телевидения результаты опроса избирателей о перспективах нового правительства страны, большинство - 57,5% опрошенных - полагает, что правительство должно быть сформировано, 30,4% считают, что должны пройти новые выборы, около 12% не смогли дать однозначного ответа.

Парламентские выборы в Болгарии состоялись 4 апреля. Всего в законодательный орган нового созыва прошли представители шести политических объединений. Коалицию в составе партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил, которая победила на выборах, представят 75 депутатов. Новая партия "Есть такой народ" - вторая по числу представителей политическая группа (51 депутат). Болгарские социалисты будут представлены в парламенте 43 депутатами. Движение за права и свободы получило 30 мандатов, "Демократическая Болгария" - 27, гражданская платформа "Встань. Мафия вон" - 14.

В четверг 45-е Народное собрание соберется на первое заседание, которое пройдет в старом здании парламента под лозунгом "В единстве сила", в повестке дня заявления лидеров парламентских группы и выборы нового руководства парламента. При этом правительство Бойко Борисова официально подаст в отставку.