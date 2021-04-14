Лукашенко считает, что договоренности по Карабаху станут основой прочного мира в регионе

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе должны стать основой прочного мира в регионе. Об этом в среду сообщило агентство БелТА .

"Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, - сказал Лукашенко по итогам переговоров в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. - Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе".

Глава государства отметил, что его позицию знают и в Азербайджане, и в Армении. "Дай бог, чтобы выровнялась эта беда, чтобы не было каких-то осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов. В чем я убежден: со стороны моего друга и брата никакого сведения счетов, мести не будет", - заявил президент.

В свою очередь Алиев отметил, что Азербайджан нацелен на укрепление доверия в отношениях с Арменией. "Мы рассчитываем, что Беларусь как наш друг, проверенный партнер примет активное участие не только в восстановлении территорий, - сказал Алиев. - Беларусь как партнер Армении, страна, которая вместе с ней является членом ЕАЭС и ОДКБ, и как страна, которая является близким другом Азербайджана, может сыграть важную роль и в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном".

По словам главы белорусского государства, во время переговоров 13 и 14 апреля стороны провели обстоятельную ревизию отношений, подтвердив их стратегический характер, отсутствие проблем или расхождений во мнениях по международной повестке дня. "Наши оценки обстановки в мире полностью совпадают. Есть ясность относительно дальнейших совместных действий в условиях кризиса мировой экономики, пандемии и, самое главное, неоднозначных прогнозов на перспективу", - сказал Лукашенко.