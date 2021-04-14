В Латвии вызвали на допрос еще двух журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ

РИГА, 14 апреля. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии вызвала на допрос двух журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ. Об этом в среду сообщил местный правозащитник и общественный деятель Александр Гапоненко.

"В Латвии продолжаются репрессии против русских журналистов. Еще два известных автора, публикующихся в российской прессе, были вызваны на допрос в спецслужбы страны. Итого общее число репрессированных журналистов в стране достигло девяти человек", - написал он на своей странице в Facebook. "Фамилии репрессированных будут сообщены после их разрешения на это", - отметил правозащитник.

"Служба госбезопасности Латвии еще не опубликовала официальное заявление, в котором бы сообщила о возбуждении против двух новых русских журналистов уголовного дела по статье 84 "Нарушение режима санкций Евросоюза". Попавшим под эту статью грозит от денежного штрафа до четырех лет тюрьмы. Есть и хорошие новости. Журналистов не задержали, у них дома не провели обыск, не отобрали компьютеры, телефоны и деньги, как это обычно происходит", - указал Гапоненко.

В начале декабря 2020 года СГБ Латвии задержала несколько русскоязычных журналистов. Среди них Андрей Яковлев, который несколько лет назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, фотограф Сергей Мелконов, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман. Позже всех задержанных отпустили под подписку о невыезде.

Всего с декабря 2020 года по март этого года в Риге прошли обыски у семи латвийских журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ. Официальное основание для уголовного преследования - нарушение санкций, введенных против РФ. Журналисты сотрудничали с информационным агентством "Россия сегодня", руководитель которого - Дмитрий Киселев - находится под санкциями как физическое лицо.