Президент Гаити назначил главу МИД на должность премьер-министра

ГАВАНА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Гаити Жовенель Моиз назначил в среду министра иностранных дел и по делам религий Клода Жозефа на должность премьера после отставки Жозефа Жута. О своем решении глава государства сообщил в Twitter.

"Отставка правительства, которую я принял, позволит решить вопиющую проблему отсутствия безопасности и продолжить работу по достижению консенсуса, необходимого для политической и институциональной стабильности нашей страны. Министр Клод Жозеф назначен на должность премьер-министра", - написал президент.

Ушедший в отставку Жут был назначен на должность премьера в марте 2020 года после продолжительного политического кризиса на Гаити. На тот момент страна около года жила без утвержденного кабинета министров из-за беспорядков с применением оружия, периодически устраиваемых оппозицией в здании парламента с целью не допустить формирования правительства.

Республика Гаити - одно из беднейших государств Западного полушария. Ее население составляет около 10,6 млн человек. Массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза, начались в стране в феврале 2019 года. Митингующие винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.