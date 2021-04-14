В Нигерии 15 человек погибли в межобщинных столкновениях

ПРЕТОРИЯ, 14 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли на северо-востоке Нигерии в штате Гомбе в межобщинных столкновениях с начала текущей недели. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа".

В стычках, которые вспыхнули в районе Баланга, участвовали представители народностей ваджа и лунгуда, погибли 15 человек, заявил начальник полиции штата Ишола Бабайта. По его словам, было разрушено много домов.

На территории Баланга введен комендантский час. Спор между двумя общинами восходит к 2017 году и связан с правами владения землей и доступом к водным ресурсам.