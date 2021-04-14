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Пашинян считает, что Азербайджан удерживает пленных для дестабилизации ситуации в Армении

Как отметил премьер-министр Армении, он находится в постоянном контакте с Россией по вопросу возвращения пленных

ЕРЕВАН, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что власти Азербайджана продолжают удерживать армянских военнопленных и других лиц в целях дестабилизации внутриполитической ситуации в Армении. Заявление он сделал в среду в парламенте республики.

"Я вижу, что власти Азербайджана удерживают пленных и делают этот вопрос предметом политических манипуляций, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в Армении", - сказал Пашинян. По его словам, он находится в постоянном контакте с РФ по вопросу возвращения пленных и рад констатировать, что видит полное понимание с российской стороны в этом вопросе.

В Ереване считают, что возвращение пленных является приоритетным вопросом при обсуждении дальнейшего урегулирования ситуации в регионе.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Предусматривался обмен пленными по принципу "всех на всех". После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, десятки тысяч жителей Карабаха вернулись по домам.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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