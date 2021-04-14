МИД ДНР: Киев согласился продолжить работу контактной группы без участия "общественников"

ДОНЕЦК, 14 апреля. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) высказала надежду на возобновления нормальной работы контактной группы после того, как на ее заседании в среду Украина согласилась отказаться от привлечения к переговорам представителей общественности с обеих сторон конфликта в Донбассе, что становилось причиной острых разногласий. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР, представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова.

"Сегодня было объявлено о решении, которое, как мы надеемся, разблокирует возможность осуществления дискуссии на политическом треке", - говорится в заявлении Никоноровой, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР. "Было решено, что теперь заседания контактной группы и рабочей группы по политическим вопросам будут проходить только при участии официальных представителей сторон. Представители общественности ни со стороны Украины, ни со стороны республик [Донбасса] присутствовать не будут", - отметила полпред ДНР.

По словам Никоноровой, с предложением прекратить участие общественников в переговорах выступили Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР), представители ОБСЕ оказали необходимое давление на украинскую сторону, чтобы убедить ее согласиться на этот вариант. "Тем не менее мы также прекрасно осознаем, что от Киева можно в любой момент ожидать срыва этой договоренности и дальнейших провокационных действий по затягиванию переговорного процесса", - добавила полпред ДНР.

Никонорова призвала украинскую сторону возобновить продуктивную работу на политическом треке и дать ответ на предложенный республиками Донбасса проект дорожной карты по реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Блокировка решений по реализации режима прекращения огня

Пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский заявил, что представители Киева блокируют возможность принятия конкретных решений по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе.

"Возможность принятия практических решений в рамках режима прекращения огня заблокирована украинской стороной. За последнее время переговорный процесс трансформировался в площадку для анонса политических заявлений [Леонида] Кравчука [глава украинской делегации в контактной группе]", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале делегации ДНР по итогам состоявшегося в среду заседания Контактной группы.

Отмечается, что в ходе заседания украинская делегация вновь отказывалась от предметного обсуждения запуска полноценной работы координационного механизма, необходимого для обеспечения режима прекращения огня. При этом, отмечают в ДНР, Киев не стремится к сближению переговорных позиций, категорически отвергая предложения республик.

По словам пресс-секретаря делегации ДНР, попытки начать обсуждение работы координационного механизма были также осложнены тем, что предложенный республиками проект документа не был своевременно распространен координатором среди участников, а в ходе заседания представители ОБСЕ были не готовы "работать с листа". В ДНР подчеркнули, что нужно безотлагательно приступать к согласованию практических шагов.

Ситуация в Донбассе

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил 2 апреля, что Украина не будет участвовать в переговорах контактной группы, если Донецкая народная республика не исключит из своей делегации общественного эксперта, журналиста Майю Пирогову, заочно осужденную украинским судом за деятельность в структурах ДНР. Представитель ЛНР на переговорах рабочей группы по политическим вопросам Родион Мирошник сообщил во вторник, что представители Украины сорвали переговоры этой подгруппы и потребовали исключить из состава делегации ДНР отдельных ее членов.

В свою очередь МИД ДНР сообщил во вторник, что республики Донбасса предложили три варианта решения этой проблемы: либо в зеркальном порядке исключить двух представителей общественности - Майю Пирогову, против участия которой выступает Киев, и журналиста Дениса Казанского, который входит в состав украинской делегации и объявлен в розыск в ДНР; либо продолжать работу в формате исключительно официальных представителей, без привлечения общественности; либо допустить присутствие обоих представителей и игнорировать все судебные разбирательства.