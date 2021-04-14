Белый дом заявил, что двусторонние переговоры в рамках саммита по климату не планируются

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Двусторонние переговоры в рамках организуемого Соединенными Штатами саммита по борьбе с глобальным изменением климата не запланированы. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Двусторонних встреч не будет в качестве части этого саммита", - заявила официальный представитель американского лидера.

США намерены организовать данную многостороннюю встречу на высшем уровне в формате видеоконференции 22-23 апреля. Ранее пресс-служба Байдена уточнила, что он пригласил принять участие в этом совещании сорок мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Псаки пояснила, что американское правительство не считает предстоящий саммит форумом, предназначенным для достижения договоренностей по климату между отдельными странами. "Не уверена, что стала бы рассматривать саммит по климату в качестве площадки для заключения двусторонних сделок", - подчеркнула представитель главы администрации США.

"В плане формата и деталей - думаю, многие из них [участников совещания] будут представлять собственные планы достижения целей, установленных глобальными задачами по климату. Это крупная часть формата", - отметила Псаки.

"Это невероятно важный форум, позволяющий собрать мировых лидеров <...>, чтобы обсудить то, что, по мнению президента [США Джо Байдена], является одним из крупнейших кризисов, с которыми мы сталкиваемся", - сказала про предстоящий саммит пресс-секретарь.