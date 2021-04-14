Ашраф Гани обсудил с Джо Байденом вывод войск США из Афганистана

ТАСС, 14 апреля. Президент Афганистана Ашраф Гани в среду провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в рамках которого лидеры обсудили вывод американских войск из Афганистана к началу сентября. Об этом сообщается в Twitter Гани.

"Сегодня я провел телефонный разговор с президентом Байденом, во время которого мы обсудили решение США о выводе войск из Афганистана к началу сентября. Исламская Республика Афганистан уважает решение США и будет работать с американскими партнерами, чтобы обеспечить плавный переходный период", - написал афганский президент.

Гани подчеркнул, что страна продолжит сотрудничать с партнерами в США и НАТО и будет прилагать усилия для достижения мира.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Нынешняя американская администрация ранее предупредила, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире. Затем госсекретарь США Энтони Блинкен направил президенту Афганистана Ашрафу Гани в письменной форме предложения Вашингтона по активизации процесса урегулирования, которые, как утверждает западная печать, предусматривают в том числе замену правительства в Кабуле временной администрацией с участием талибов.