США продолжат финансировать выплату денежного довольствия силам безопасности Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. США стремятся продолжать финансировать выплату денежного довольствия силам безопасности Афганистана, несмотря на вывод своих войск из этой страны. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

"Благодаря усилиям коалиции и союзников по обучению силы безопасности Афганистана стали лучше и эффективнее в вопросе защиты границ и своих граждан. Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях. Мы намерены продолжить финансирование ключевых ресурсов, таких как ВВС Афганистана и [афганское] авиаподразделение специального назначения. Мы также будем стремиться продолжать платить денежное довольствие силам безопасности Афганистана", - сказал Остин.

Он также подчеркнул, что в полной мере поддерживает решение президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана к 11 сентября.