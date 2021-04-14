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Грузия анонсировала вывод своих военных из Афганистана

Грузинские подразделения покинут страну по установленному с НАТО графиком, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Грузии вслед за НАТО выведут весь свой воинский контингент из Афганистана по графику, согласованному с альянсом. Об этом в среду написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook.

"НАТО приняла решение поэтапно до сентября текущего года завершить миссию в Афганистане. Соответственно, Афганистан по установленному с НАТО графиком покинут и грузинские подразделения", - написал он, добавив, что на сегодняшний день в Афганистане служат 860 грузинских миротворцев, участвующих в миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка".

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