В ООН не комментируют возможность проведения конференции по Афганистану без "Талибана"

ООН, 14 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать, состоится ли конференция по Афганистану в Стамбуле в случае отказа представителей движения "Талибан" (запрещено в России) принять в ней участие.

"У нас еще 10 дней [до конференции], мы анонсировали наши планы, пригласили представителей правительства и "Талибана", но за 10 дней я не буду заниматься предсказаниями", - сказал он в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

"Продолжаем взаимодействовать со всеми сторонами с целью проведения успешных переговоров для достижения устойчивого мира. Некоторые делают публичные заявления, мы же продолжаем скрытую от публики работу", - добавил он.

Как сообщили в МИД Турции, Конференция по мирному урегулированию в Афганистане пройдет в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая. Ее организаторами выступают Турция, Катар и ООН. К участию приглашены представители Исламской Республики Афганистан и движения "Талибан", представители более 20 стран и международных организаций. Россия, как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, примет решение об участии в мероприятии после получения официального приглашения от Анкары и информации о деталях предстоящей встречи.

Со своей стороны движение "Талибан" заявило в среду об отказе участвовать в данной встрече, пока все иностранные силы не покинут страну. По словам официального представителя талибов Мохаммада Наима, "Талибан" требует от Вашингтона выполнения обязательств о выводе американских войск из Афганистана к 1 мая 2021 года, которые он принял на себя год назад по Дохийскому двустороннему соглашению.