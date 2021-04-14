Мирошник: созыв подгруппы по безопасности стал результатом предложений республик Донбасса

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе стал результатом предложений Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом заявил в среду представитель ЛНР на переговорах рабочей группы по политическим вопросам Родион Мирошник, комментируя заявление украинской стороны о том, что она выступила с инициативой о внеочередном заседании рабочей группы по безопасности.

На состоявшемся в среду заседании контактной группы секретариат ОБСЕ по совершенно непонятным причинам не разослал срочные предложения республик по реализации механизма обеспечения режима тишины, сообщил Родион Мирошник. "На немедленном обсуждении этого документа настаивали полпреды ЛНР и ДНР, и оно было поддержано Россией", - отметил он.

"В ходе заседания группы этого не произошло, но через час после завершения ОБСЕ разослала предложения ЛДНР всем участникам, а Украина заявила о желании провести внеочередное заседание группы по безопасности. То есть требования республик выполнены", - подвел итог Мирошник.

Ранее после заседания контактной группы постпред Украины на минских переговорах Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности в Донбассе.