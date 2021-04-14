Reuters: Индия и Пакистан в январе провели тайные переговоры по ситуации в Кашмире

ТАСС, 14 апреля. Высокопоставленные представители служб внешней разведки Индии и Пакистана провели тайные переговоры в Дубае в январе с целью урегулировать военную напряженность на союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно его сведениям, встреча представителей двух стран прошла в Дубае при содействии правительства ОАЭ.

Как отмечают источники, результатом проведенных переговоров стало объявление правительствами двух стран прекращения огня на линии контроля, намерение провести в 2021 году выборы на своих частях спорной территории, а также соглашение о смягчении тона высказываний.

МИД Индии и военные Пакистана отказались комментировать заявление.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.

Отношения Индии и Пакистана обострились, когда 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории - административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла. В этом году Исламабад предпринял шаги к нормализации отношений с Нью-Дели, поставив условием для этого возвращение Джамму и Кашмиру статуса штата.