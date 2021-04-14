Блинкен: обогащение урана ставит под сомнение серьезность намерений Ирана на переговорах

БРЮССЕЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Решение Ирана об обогащении урана до 60% ставит под сомнение серьезность его намерений в отношении переговоров по ядерной программе. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

"Мы очень серьезно восприняли их провокационное объявление о намерении начать обогащение урана до 60%, и группа "пять плюс один" (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия - прим. ТАСС) должна совместно отвергнуть это", - сказал он. "Этот шаг ставит под вопрос серьезность намерений Ирана в отношении переговоров по ядерной программе", - считает Блинкен.

"Я думаю, что Соединенные Штаты очень четко продемонстрировали другим участникам переговоров и всему миру серьезность своих намерений. Предстоит еще увидеть, есть ли у Ирана такая же серьезность намерений", - полагает он.

"Он [шаг Ирана] также подчеркивает необходимость вернуться к соблюдению обеими сторонами СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС)", - добавил глава американской дипломатии.

В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что процесс обогащения Ираном урана до 60% будет осуществляться в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.

В Вене на прошлой неделе состоялось первое в текущем году очное заседание Совместной комиссии Ирана и пяти других участников СВПД: России, Китая, Германии, Великобритании и Франции. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений ядерной сделки. Целью заседания было определение задач для дальнейшей работы двух экспертных групп: по вопросам отмены санкций США в отношении Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в атомной сфере.