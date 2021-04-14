Сенатор США назвал решение Байдена по Афганистану "наихудшим вариантом развития событий"

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) назвал в среду решение американского президента Джо Байдена по ВС США в Афганистане "наихудшим вариантом развития событий".

"Решение о выводе американских войск из Афганистана ошибочно. <...> Отличных результатов нет, это наихудший вариант развития событий", - отметил он на пресс-конференции в Вашингтоне, организованной в связи с решением американского лидера. По словам Грэма, оно "аннулирует гарантию, которая предотвратила бы еще одно 11 сентября". Речь идет о 2001 годе, когда в США была совершена крупнейшая в мировой истории серия террористических актов. Она стала причиной начала операции США и Великобритании в Афганистане около 20 лет назад.

В свою очередь лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) назвал "фатальной ошибкой такой стремительный вывод американских войск из Афганистана". "Это отступление перед лицом врага, который еще не был побежден, и отречение от американского лидерства", - добавил сенатор.

"Лидеры обеих партий, в том числе и я, выступили с критикой, когда предыдущая администрация выдвинула концепцию безрассудного ухода из Сирии и Афганистана", - указал Макконнелл.

Сенатор-демократ Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) также подвергла критике своего однопартийца, занимающего пост главы государства. "Я очень разочарована решением президента установить в сентябре крайний срок вывода [ВС США] из Афганистана. Хотя это решение было принято в координации с нашими союзниками, США <...> пожертвовали слишком многим для обеспечения стабильности в Афганистане, чтобы уйти без поддающихся проверке заверений в безопасном будущем", - отметила она в распространенном письменном заявлении.

Ранее в среду Байден заявил, что США начнут вывод американских войск из Афганистана к 1 мая и завершат к 11 сентября текущего года.