Премьер Японии отправится в США, где проведет переговоры с Байденом

ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в четверг отправится с официальным визитом в США, где проведет переговоры с президентом Джо Байденом. Суга станет первым иностранным лидером, кто проведет личную встречу с новым главой Белого дома в его официальной резиденции.

Переговоры между лидерами двух государств намечены на 16 апреля. Ожидается, что их центральной темой, наряду с укреплением двустороннего альянса, который, согласно неизменной позиции сторон, является краеугольным камнем стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, станет Китай.

В центре внимания - Китай

И Токио, и Вашингтон неоднократно высказывали обеспокоенность растущим влиянием Пекина в регионе, а также действиями КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В дополнение к этому, по данным японских СМИ, Суга и Байден намереваются предметно обсудить ситуацию с правами человека в Китае, в том числе положение дел в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге. Ожидается, что обеспокоенность Японии и США по этим вопросам даже будет вынесена в совместное заявление по итогам переговоров, что само по себе можно считать редкостью - обычно в подобных совместных заявлениях по итогам переговоров на высшем уровне стороны предпочитают напрямую не затрагивать тему прав человека в КНР.

Предполагается, что в итоговом заявлении также будет озвучена позиция сторон по ситуации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, в том числе будет подтверждена позиция Вашингтона о том, что ситуация вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Японии и принадлежность которых оспаривает Китай, подпадают под действие японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Согласно пятой статье этого документа, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.

16 марта в Токио состоялись очные переговоры глав МИД и Минобороны Японии и США в формате "два плюс два". В совместном заявлении по итогам переговоров стороны, в частности, выразили серьезную обеспокоенность по поводу принятия в Китае закона, который дает право береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета.

КНДР и похищенные граждане

Еще одной важной темой предстоящих переговоров станет вопрос японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы прошлого века, а также северокорейская ракетно-ядерная программа. Япония возлагала большие надежды на оттепель в отношениях между США и КНДР, которая наметилась при бывшем президенте Дональде Трампе, несколько раз лично встречавшегося с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Однако переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном оказались безрезультатными, никаких подвижек по интересующим Японию вопросам достигнуто также не было.

Несмотря на это, и премьер-министр Ёсихидэ Суга, и его предшественник Синдзо Абэ неоднократно подчеркивали, что готовы встретиться с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий и выстроить прямой диалог с КНДР. Ожидается, что в ходе своего пребывания в Вашингтоне Ёсихидэ Суга затронет тему текущего состояния американско-северокорейских отношений и дальнейших перспектив диалога, направленного на денуклеаризацию Корейского полуострова и решения сопряженных проблем.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух стран, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Первый иностранный гость

Премьер-министр Суга станет первым иностранным лидером, кто проведет личную встречу с новым президентом США Байденом. Это уже стало хорошей традицией, подчеркивающей значимость, которую стороны предают двусторонним отношениям и развитию своего альянса. В феврале 2009 года занимавший в то время пост премьера Японии Таро Асо также стал первым иностранным лидером, которого 44-й президент США Барак Обама принял в Белом доме. Теперь уже бывший глава японского правительства Синдзо Абэ стал первым зарубежным лидером, встретившимся с 45-м президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке сразу после его избрания, но до инаугурации.

Из-за продолжающейся пандемии состав японской делегации будет минимальным. В частности, как ранее сообщал журналистам глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, сам он не планирует сопровождать премьера в ходе его поездки в Вашингтон. Стоит также отметить, что перед своей поездкой в США премьер-министр Суга прошел вакцинацию от коронавируса. В течение двух недель глава японского правительства получил две дозы американо-германского препарата Pfizer.