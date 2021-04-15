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Вице-президент США рассчитывает посетить с визитом Мексику и Гватемалу

Камала Харрис намерена там обсудить проблему миграции

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис рассчитывает отправиться с визитом в Мексику и Гватемалу, чтобы обсудить проблему миграции.

"Нам нужно работать над симптомами [масштабной нелегальной миграции] <...>. Также мы должны работать над [ее] первопричинами <...>. Так что наша цель - разобраться с первопричинами, и я с нетерпением жду возможности посетить <...> страны Северного треугольника (Гватемала, Гондурас и Сальвадор), остановившись в Мексике и отправившись потом в Гватемалу в скором времени", - сказала она на мероприятии в среду, отвечая на вопрос о том, планирует ли она поездку на южную границу США. Харрис также выразила надежду, что это будет ее первая зарубежная поездка на посту вице-президента. Слова вице-президента приводит ее пресс-служба.

Администрация президента США Джо Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового главы Белого дома к нелегальной иммиграции. Особо жесткой критике Байден подвергается за то, что несовершеннолетние нелегальные мигранты, оказавшиеся в США, содержатся в условиях, не подходящих для детей.

Теги
МексикаСШАГватемала
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