Пересмотр условий содержания стрелка из Крайстчерча отложили на неопределенный срок

СИДНЕЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Рассмотрение иска об изменении условий содержания австралийца Брентона Тарранта, приговоренного новозеландским судом к пожизненному тюремному заключению после устроенной им в 2019 году стрельбы в городе Крайстчерч, отложено на неопределенный срок. Об этом в четверг сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, судья высшей судебной инстанции Окленда Джеффри Веннинг отложил слушания о пересмотре условий тюремного содержания на неопределенный срок, поскольку Таррант, ранее заявивший о том, что будет представлять свои интересы самостоятельно, "не готов к их проведению".

Также судья отметил, что в рамках новых слушаний будет рассмотрен только вопрос об условиях содержания Тарранта, отбывающего срок в одиночной камере тюрьмы строгого режима в Окленде, а поданное им заявление о пересмотре статуса террориста, который был присвоен ему правительством Новой Зеландии в сентябре 2020 года, к рассмотрению принято не будет.

В соответствии с новозеландским законодательством власти имеют право немедленно заморозить все активы организаций и лиц, признанных террористическими, и квалифицировать любую их деятельность как уголовное преступление. Новая Зеландия официально признала террористическими 19 организаций и присвоила статус террориста одному человеку - Брентону Тарранту.

15 марта 2019 года в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. В результате атак погиб 51 человек, еще 50 были ранены, а сами нападения признаны террористическим актами. Совершивший их 29-летний австралиец Таррант был задержан новозеландской полицией сразу после нападений и в августе 2020 года приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.