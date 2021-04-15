Хуситы заявили об ударах по целям в Саудовской Аравии, включая объекты Saudi Aramco

ТАСС, 15 апреля. Официальный представитель ВС йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении очередных ударов по территории Саудовской Аравии. Его заявление в четверг приводит телеканал Al Masirah.

По словам Сариа, атаки по объектам нефтяной компании Saudi Aramco, американским зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot и ряду других целей в провинции Джизан были совершены при помощи 11 ракет и нескольких беспилотников.

В свою очередь аравийская коалиция под предводительством Саудовской Аравии, чье заявление приводит телеканал Al Arabiya, сообщила о перехвате и уничтожении четырех заминированных беспилотников и пяти баллистических ракет, выпущенных хуситами в направлении Джизана.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.