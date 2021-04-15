Сирия считает фальсификацией доклад ОЗХО о бомбе с хлором в Серакибе

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сирия расценила как фальсификацию фактов доклад, распространенный Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Доклад, в котором утверждается, что ВВС Сирии сбросили в феврале 2018 года бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Серакиб, пытается ввести в заблуждение, говорится в заявлении МИД Сирии.

"Доклад ОЗХО построен на отчете так называемой группы по расследованию и идентификации (ГРИ), которую не признает Сирия и большое число стран - участниц ОЗХО, - приводит в четверг агентство SANA фрагмент заявления сирийского МИД. - Это нелегитимное формирование, созданное США и их западными союзниками. В отчет включены ложные и сфабрикованные выводы, представляющие собой еще один скандальный выпад. Выводы основываются на материалах, предоставленных террористами и разведками враждебных Сирии стран. Эксперты ОЗХО не посещали самостоятельно место предполагаемого инцидента и не брали проб, что нарушает принятые нормы и процедуры".

"Сирия решительно осуждает содержащиеся в докладе ОЗХО выводы, отвергает доклад по форме и содержанию, - указывается в заявлении. - Сирия категорически отрицает использование ею отравляющих веществ в Серакибе или в любом другом сирийском городе или деревне".

Доклад ОЗХО

В понедельник ОЗХО опубликовала доклад, в котором содержится утверждение о том, что ВВС Сирии якобы сбросили в феврале 2018 года бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Серакиб в провинции Идлиб. По данным доклада, никто не погиб, однако у людей наблюдались симптомы отравления химическим веществом, такие как тошнота, раздражение слизистой оболочки глаз, затруднение дыхания, кашель и хрип.

Это второй доклад группы по расследованию и идентификации. Первый был опубликован 8 апреля 2020 года, в нем утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за три инцидента, имевших место в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс в марте 2017 года.

Решение о создании ГРИ, имеющей право определять виновных в применении химического оружия, было принято ОЗХО в 2018 году. Россия вместе с рядом других стран выступала категорически против этого решения, поскольку создание такой группы не предусмотрено Конвенцией о запрещении химоружия, а наделение организации обвинительными функциями является вторжением в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН.