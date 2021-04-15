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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Роухани заявил, что Иран сможет начать обогащение урана до 90%, если захочет

Президент Ирана отметил, что Тегеран "не стремится к созданию ядерной бомбы"

ТЕГЕРАН, 15 апреля. /ТАСС/. Иранские власти способны начать обогащение урана до 90%. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани.

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"Уже сегодня мы можем осуществлять обогащение урана до 90%", - сказал он. При этом президент добавил, что "Иран не стремится к созданию ядерной бомбы". Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.

По его словам, "в случае возврата сторон к ядерной сделке обогащение [урана в Иране] не будет превышать 3,67% (максимальная степень обогащения, прописанная в условия Совместного всеобъемлющего плана действий)".

Во вторник замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран со среды начинает обогащение урана до 60%. По словам Роухани, эта мера принята в ответ на диверсию Израиля на ядерном объекте в Натанзе, произошедшую 11 апреля. Президент Ирана отметил, что обогащение будет осуществляться в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, Хасан
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