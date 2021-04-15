Совбез Украины на заседании 15 апреля рассмотрит ситуацию в Донбассе и пакет санкций

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг в закрытом режиме рассмотрит вопрос о ситуации на востоке страны, а также расширенный пакет санкций в отношении контрабандистов. Об этом сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского.

"Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации в Донбассе", - говорится в сообщении на сайте офиса главы государства.

"Кроме того, члены Совета нацбезопасности рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем", - добавили в офисе.

Отмечается также, что на заседании будут обсуждаться и другие - "более широкие" - вопросы, которые касаются экономической безопасности государства, а также кибербезопасности.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.

Ранее Зеленский сообщил, что СНБО принял решение о введении санкций против "топ-10 украинской контрабанды", в частности были заблокированы активы и имущество причастных лиц. Тогда же он пообещал, что эти санкции "не будут последними". По словам президента, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен (около $10,7 млрд), которые недополучил государственный бюджет Украины, из них более 100 млрд гривен ($3,5 млрд) - вследствие неэффективной работы таможни.