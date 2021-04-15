СМИ: госсекретарь США прибыл в Кабул

ТАСС, 15 апреля. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл в Кабул. Об этом сообщил афганский телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

По его информации, Блинкен будет обсуждать с руководством Афганистана мирный процесс в стране, а также детали вывода американских войск из исламской республики.

Официально о планах главы Госдепартамента нанести визит в Афганистан не сообщалось.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

В новость были внесены изменения (13:58 мск) - приводится другой источник информации.