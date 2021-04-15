Помощник Байдена анонсировал "пропорциональные меры" против России

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен в четверг объявить о пропорциональных мерах в отношении России. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN. Его слова приводит в Twitter корреспондент канала Кэйтлен Коллинс.

"То, о чем президент Байден объявит сегодня, - это, мы считаем, пропорциональные меры, направленные на защиту американских интересов, включая [ответ на] кибератаки и вмешательство в выборы", - сказал Салливан.