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Санкции в отношении России
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Помощник Байдена анонсировал "пропорциональные меры" против России

Джейк Салливан подтвердил, что о мерах будет объявлено 15 апреля
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Описание
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен в четверг объявить о пропорциональных мерах в отношении России. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN. Его слова приводит в Twitter корреспондент канала Кэйтлен Коллинс.

"То, о чем президент Байден объявит сегодня, - это, мы считаем, пропорциональные меры, направленные на защиту американских интересов, включая [ответ на] кибератаки и вмешательство в выборы", - сказал Салливан.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииБайден, Джозеф (Джо)Салливан, Джейк
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