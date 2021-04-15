В администрации США заявили, что не до конца уверены в данных по России и талибам

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Спецслужбы США имеют уверенность от низкой до средней степени в правильности выводов о выплатах Россией боевикам в Афганистане. Об этом заявил в четверг представитель американской администрации высокого ранга в ходе специального брифинга, посвященного новым рестрикциям со стороны Вашингтона в отношении Москвы.

"Касательно вопроса о данных по выплатам за убийства американцев или представителей войск коалиции в Афганистане, то спецслужбы имеют уверенность от низкой по средней степени в [правильности] этих выводов, поскольку это основано на перехваченных данных и связано со сложностями оперативной обстановки в Афганистане", - сказал он.

По его словам, разведывательное сообщество США в той или иной степени уверено, "что российские сотрудники спецслужб старались подталкивать "Талибан" (движение запрещено в РФ) к нападениям на американский контингент и персонал коалиции в 2019 году и, возможно, раньше, включая финансовые компенсации".

"Наши заключения основаны на информации и свидетельствах о связи между преступными элементами в Афганистане и представителями российского правительства", - сказал он. Вашингтон, по словам чиновника, не приемлет подобных угроз американскому персоналу.

Согласно обнародованным в четверг документам Белого дома, США приняли решение принять меры в отношении России по "дипломатическим, военным и разведывательным каналам" в связи с утверждениями о причастности Москвы к выплатам вознаграждений боевикам в Афганистане за убийства американских солдат.

Россия ранее категорически отвергала предположения о возможной причастности к выплате денежных вознаграждений афганским боевикам за нападения на военнослужащих западной коалиции.