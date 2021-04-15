В ЕП проголосовали за соглашение по двусторонним отношениям между ЕС и Великобританией

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Комитеты Европарламента (ЕП) по иностранным делам и торговле проголосовали за соглашение по двусторонним отношениям между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ЕП.

"В четверг комитеты по иностранным делам и торговле проголосовали за соглашение, которое устанавливает правила будущих отношений между ЕС и Великобританией", - говорится в заявлении.

В документе поясняется, что 108 депутатов проголосовали за соглашение, один человек был против, четверо воздержались. "Окончательное решение, а также отдельная резолюция должны быть приняты на одном из будущих пленарных заседаний Европарламента. 13 апреля парламентская конференция решила не назначать дату пленарного заседания, чтобы подчеркнуть, что британская сторона должна прежде полностью выполнить соглашение о выходе", - добавили в ЕП.

Великобритания окончательно покинула Евросоюз, завершив выход из единого рынка и таможенного союза ЕС. 1 января, ровно в 00:00 по центральноевропейскому времени (02:00 мск), между Лондоном и Брюсселем перестал действовать 11-месячный переходный период, когда на королевство после официального Brexit распространялись все те же нормы, правила и преимущества, как и на любого другого члена сообщества.