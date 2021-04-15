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Кризис на Украине

В Пентагоне считают активность России у границ Украины "демонстрацией силы"

Директор разведуправления ведомства Скотт Берриер отметил, что "во многом она выглядит и ощущается как военные учения"

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. США считают, что российская активность вблизи границ Украины является демонстрацией силы Москвы. С таким утверждением выступил в четверг на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) Соединенных Штатов генерал-лейтенант Скотт Берриер.

"Я считаю, что [российскую] активность, которую мы наблюдаем в тесном сотрудничестве с нашим европейским командованием и партнерами по НАТО, можно охарактеризовать как демонстрацию силы, - указал он. - Во многом она выглядит и ощущается как [военные] учения".

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.

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УкраинаСШАРоссияКризис на Украине
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