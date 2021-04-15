СМИ: суд Киева обязал заменить школьные учебники по истории "майдана"

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) о пересмотре трактовке истории "майдана", которая изложена в школьных учебниках по истории Украины. Об этом в четверг сообщило украинское издание "Страна", ссылаясь на юриста Андрея Портнова, который ранее инициировал и выиграл иск против утверждения односторонней вины" силового подразделения "Беркут" в убийствах участников протеста в центре Киева зимой 2013-2014 годов.

Как отмечает издание, суд, по данным адвокатов, оставил в силе основные исковые требования, в частности, объявить и провести новый конкурсный отбор проектов учебников по истории Украины для пятого и одиннадцатого классов, а также обеспечить пересмотр других учебников, пособий, учебных программ, которые содержат описание событий 2013-2014 годов, в частности, так называемой революции достоинства на предмет представления полной, достоверной и объективной информации.

Портнов против учебников истории для украинских школ

Портнов, подав иск, приводил пример из учебника 11-го класса, в котором говорится о том, что 22 января 2014 года снайперы "Беркута" застрелили на улице Грушевского пятерых активистов "майдана". По мнению юриста, авторы пособия утверждают, что именно правоохранители совершили тяжкое преступление, хотя нет ни одного решения суда, которое бы это подтвердило.

В исковом заявлении Портнов отметил, что этот и другие учебники "содержат признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода". "Информация о событиях 2013-2014 годов представлена односторонне, с придумыванием данных и фактов, с сообщением заведомо ложных сведений о событиях и явлениях того времени, а также с умолчанием важных обстоятельств, которые имели место", - считает он. Нарушения, по мнению Портнова, содержат семь книг по истории Украины для 11-го класса разных авторов, выпущенных в 2019 году, и одно пособие для пятиклассников. В этой связи он потребовал обязать Минобразования эти книги отозвать, объявить новые конкурсы на учебные пособия и пересмотреть данные о "майдане" в других учебниках, изданных после 2014 года. Суд в январе 2021 года удовлетворил требование о пересмотре учебников.

Киевский "майдан"

21 ноября 2013 года, ровно за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановке процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента. На площадь Независимости в Киеве вышли демонстранты. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные радикалы захватили ряд административных зданий в центре столицы, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года, когда за один день погибли 53 человека. Всего же в период с 18 по 20 февраля погибшими считаются порядка 100 человек. Спустя шесть лет "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым, в гибели людей обвиняются исключительно силовики.