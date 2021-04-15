В Анкаре заявили, что Турция верит в решение проблем с Грецией при помощи диалога

АНКАРА, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Турции считают возможным урегулирование двусторонних вопросов с Грецией через диалог. Об этом заявил в четверг турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

"Эта встреча прошла в искренней атмосфере. Мы верим, что мы сможем решить проблемы, как соседи и союзники, при помощи конструктивного диалога", - подчеркнул глава МИД Турции.

По мнению Чавушоглу, в турецко-греческих отношениях не должно быть "риторики свершившегося факта". Он также признал, что в настоящее время между Афинами и Анкарой есть разногласия в Эгейском море, но Турция настроена "продолжать переговоры без предварительных условий".

Ранее в четверг в Анкаре Дендиас был также принят президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Греция и Турция договорились возобновить так называемые зондирующие контакты между двумя странами, которые должны позволить выработать основу для переговоров по проблеме разграничения морских зон (морского шельфа и ИЭЗ). До этого в течение 14 лет были проведены 60 раундов таких контактов, которые были прерваны в 2016 году по инициативе турецкой стороны. Контакты тогда так и не привели к каким-либо подвижкам. 25 января 2021 года в Стамбуле состоялся 61-й раунд зондирующих контактов между Грецией и Турцией, нацеленный на выявление точек сближения между сторонами. 16 марта в Афинах прошел 62-й раунд зондирующих контактов между Грецией и Турцией, а 17 марта состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран, после которых было сообщено, что глава МИД Греции в принципе принял приглашение о встрече в Анкаре со своим турецким коллегой.