Министр туризма Греции обсудил в Москве условия приема россиян

АФИНЫ, 15 апреля. /ТАСС/. Министр туризма Греции Харис Теохарис обсудил в ходе визита в Москву на встрече с руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зариной Догузовой вопросы, связанные с открытием греческого туристического рынка в 2021 году и с условиями приема российских туристов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства туризма Греции.

"Министр имел возможность обсудить с Догузовой ряд вопросов, связанных с открытием греческого туризма в 2021 году и условиями приема российских путешественников в нашей стране", - говорится в сообщении.

В своих заявлениях после встречи с Догузовой Теохарис отметил, что правительство Греции объявило всеобъемлющий план открытия туризма. "Этот план включает открытие для определенных стран, таких как Россия, - сказал Теохарис. - У нас было очень хорошее сотрудничество с Зариной Догузовой. Мы обсудили безопасное открытие туризма в целом, как именно это будет происходить <…>. Я считаю, что интенсивной работой в ближайшее время мы сможем создать те условия, которые позволят безопасное открытие и, почему бы и нет, потоки [туристов], которых у нас не было в прошлом году. Мы уже объявили, что с 14 мая наша страна открывается для туризма".

Министр заверил, что греческие власти находятся в постоянном контакте со специалистами по инфекционным заболеваниям и другими службами, чтобы убедиться в том, что условия позволяют безопасно осуществить открытие туристического рынка. "Мы должны сделать все, чтобы помочь гражданам двух стран провести свой отпуск - будь то русские в Греции или греки в России", - сказал он.

В связи с текущей ситуацией и предстоящим открытием 14 мая греческого туристического рынка Теохарис подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Греции улучшается день ото дня. "Мы преодолели пик третьей волны пандемии и ожидаем дальнейшего улучшения в результате очень строгих мер, которые наша страна применяла в течение предыдущего периода, имея в качестве союзника постепенно все более хорошую погоду. Вакцинация проходит очень удовлетворительными темпами, и теперь у нас есть достаточно быстрых и дешевых экспресс-тестов".

Специально для российских путешественников в Грецию Теохарис пояснил, что Россия - одна из стран, граждане которой смогут посещать Грецию "без ограничений". "Они должны быть либо вакцинированы, либо иметь антитела к коронавирусу, либо иметь отрицательный результат теста до приезда в нашу страну. При въезде в Грецию выборочные проверки будут продолжены, и в случае обнаружения случая инфицирования он будет немедленно изолирован", - сказал Теохарис, заверив, что Греция будет принимать и "тех путешественников, которые были вакцинированы российской вакциной "Спутник V".