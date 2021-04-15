В МИД Сирии заявили, что США превратили ОЗХО в инструмент по достижению агрессивных целей

БЕЙРУТ, 15 апреля. /ТАСС/. Сирийская армия не применяла химическое оружие даже в самых тяжелых боях, которые вела против террористических группировок. Об этом, как передало агентство SANA, заявил в четверг министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад на встрече с послами иностранных государств, аккредитованными в Дамаске.

"Сирия выполнила все свои обязательства, присоединившись к Конвенции о запрещении химического оружия, - отметил он. - Несмотря на это, США и их союзники продолжают использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) как инструмент для достижения своих агрессивных целей против Дамаска".

По словам Микдада, новым подтверждением этой политики стал недавний доклад так называемой группы по расследованию и идентификации ОЗХО о предполагаемом инциденте с применением химического оружия в Саракибе, где ВВС Сирии якобы сбросили в феврале 2018 года бомбу с хлором. "Этот документ включает в себя ложные и сфабрикованные выводы на основе дезинформации, предоставленной активистами неправительственной организации "Белые каски", связанными с террористами", - подчеркнул Микдад.

Глава внешнеполитического ведомства Сирии подверг критике проект резолюции, подготовленный в начале апреля Францией к 25-й сессии Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия. Он назвал этот документ "новой главой в заговоре против Сирии". Обращаясь к послам, Микдад призвал их государства "противостоять попыткам стран Запада политизировать работу Организации по запрещению химического оружия".

Доклад ОЗХО

В понедельник ОЗХО опубликовала доклад, в котором содержится утверждение о том, что ВВС Сирии якобы сбросили в феврале 2018 года бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Серакиб в провинции Идлиб. По данным доклада, никто не погиб, однако у людей наблюдались симптомы отравления химическим веществом, такие как тошнота, раздражение слизистой оболочки глаз, затруднение дыхания, кашель и хрип.

Это второй доклад группы по расследованию и идентификации ОЗХО. Первый был опубликован 8 апреля 2020 года. В нем утверждалось, что ВВС Сирии несут ответственность за три инцидента, имевших место в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс в марте 2017 года.