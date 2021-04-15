Путин поздравил президента Израиля с Днем независимости

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил конструктивное развитие российско-израильских отношений в поздравительном письме на имя главы еврейского государства Реувена Ривлина по случаю отмечаемой в четверг 73-й годовщиной образования еврейского государства. Об этом сообщила канцелярия Ривлина.

"Дружественные российско-израильские отношения продолжают конструктивно развиваться во всех сферах на благо наших народов, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - приводит выдержки из письма российского президента канцелярия Ривлина. Главу еврейского государства поздравили также короли Испании, Нидерландов, Таиланда, президенты США, Германии, Индии, Южной Кореи и Италии, добавили в канцелярии.

Декларация независимости Израиля была подписана 14 мая 1948 года, что соответствовало в тот год пятому числу месяца ияр по еврейскому календарю, считающему дни от заката до заката. В 2021 году празднование приходится на период с вечера 14 апреля до вечера 15 апреля.