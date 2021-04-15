В Афинах сообщили, что турецкие военные самолеты 400 раз пролетали над территорией Греции

АФИНЫ, 15 апреля. /ТАСС/. Военные самолеты Турции 400 раз пролетали над территорией Греции, что недопустимо с правовой точки зрения. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в четверг в Анкаре на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Выступления министров, которые вылились в серию взаимных обвинений, транслировал в прямом эфире греческий телеканал ERT-1 .

Министр иностранных дел Греции напрямую поднял перед своим коллегой вопрос о турецких провокациях в Эгейском море, а также ответил на заявление Чавушоглу о турецком меньшинстве в греческой области Фракия, которое в Афинах называют мусульманским меньшинством. "Если вы делаете такие провокационные обвинения, то я обязан ответить, - сказал Дендиас. - Турция совершила 400 пролетов над территорией Греции. Мевлют, нет никаких правовых положений, разрешающих полеты [турецкой военной авиации] над территорией Греции. Если Турция хочет присоединиться к ЕС, то она обязана присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву, под которой подписался и Евросоюз".

По словам Дендиаса, хотя Греция готова постепенно открыться для позитивной повестки дня в отношениях с Турцией, "это не означает отказа от международного права и наработанной европейской правовой базы". "ЕС - это не третья сторона, это наша семья", - сказал греческий министр.

После этого выступил Чавушоглу, сказав, что Греция избирательно ссылается на положения Лозаннского мирного договора 1923 года, юридически закрепившего распад Османской империи. "Вы имеете в виду то, что вам подходит, но не говорите о том, что Лозаннский договор предусматривает демилитаризацию островов. Мы договорились обсудить проблемы путем зондирующих контактов. В процессе, который мы проходим, мы всегда должны знать, к чему стремится каждый участник. Вы должны решить, продолжим ли мы эту склоку таким образом или продолжим диалог", - сказал он.

В свою очередь, Дендиас ответил, что вопрос о демилитаризации греческих островов не стоит, когда для них есть угроза со стороны соседней Турции. "Армия стоит денег, а мы не хотим попусту тратить деньги. Почему на островах имеется армия? Она существует, потому что им кое-кто угрожает. Может ли кто-нибудь сказать, что угрозы нет или нет десантных сил, расположенных напротив островов?" - задал вопрос министр.

Угроза войны

Анкара не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль. В 1995 году во время ратификации этой конвенции греческим парламентом Анкара заявила, что если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль в Эгейском море, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и, следовательно, станет casus belli (формальным поводом для объявления войны). Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил 29 августа 2020 года Греции войной в случае, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море.

22 января 2021 года греческие СМИ цитировали высказывания главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил, что решения парламента в отношении casus belli для Греции остаются в силе в случае, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море.