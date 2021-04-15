СМИ: в районе Пальмиры грузовик подорвался на мине

БЕЙРУТ, 15 апреля. /ТАСС/. В Сирии по меньшей мере два человека погибли, 14 получили ранения в результате взрыва фугаса, установленного на обочине дороги в окрестностях города Пальмира в провинции Хомс. Как сообщило в четверг агентство SANA, на мине подорвался грузовик, перевозивший местных крестьян. Пострадавшие, среди которых есть женщины и дети, доставлены в больницу.

Инцидент произошел рядом с плотиной Вади-Абъяд в 25 км от Пальмиры. Предполагается, что фугас был заложен террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

7 апреля в районе Джебель-Шаер (70 км от Пальмиры) подорвались на мине сельские жители, собиравшие трюфели.

В последнее время банды ИГ активизировали свои вооруженные вылазки на востоке и северо-востоке Сирии. Боевики нападают на мирные селения, захватывают в плен заложников и уводят скот. Они устраивают взрывы у армейских блокпостов и на пути движения военно-транспортных колонн.

Командование ВС Сирии готовит сейчас операцию по зачистке нескольких районов в пустыне Бадиа-эш-Шам, где орудуют банды террористов.