СМИ: администрация США в вопросе антииранских санкций ищет компромиссный подход

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли в вопросе смягчения антииранских санкций будет стремиться к компромиссу между требованиями Тегерана и взглядами сторонников жесткого курса в отношении Ирана внутри Соединенных Штатов. Об этом пишет в четверг журнал Foreign Policy.

Как отмечает издание, президент США Джо Байден стремится к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и с возобновлением переговоров в Вене Мэлли начинает разрабатывать дорожную карту относительно того, как этого добиться. Как заявили журналу источники, Мэлли в вопросе антииранских санкций намерен предложить подход, основанный на принципе "золотой середины". По данным Foreign Policy, речь идет "о смягчении санкций, достаточном для того, чтобы Иран вернулся к [выполнению своих обязательств в рамках] соглашения, но не столь [масштабном], чтобы сделать" администрацию Байдена "уязвимой для атак со стороны сторонников жесткого курса" в отношении Ирана внутри США.

Как заявил изданию эксперт неправительственной организации "Международная кризисная группа" (ICG) Али Ваез, власти США готовы отменить санкции, отмеченные в СВПД, а также некоторые из рестрикций, введенных предыдущей администрацией. "Однако те санкции, которые обоснованы и не противоречат СВПД, вроде тех, что направлены против ответственных за нарушение прав человека в Иране, или рестрикции против иранцев, причастных к кибератакам против США, останутся", - пояснил специалист. По словам Ваеза, долгое время работавшего с Мэлли в ICG, спецпосланник США по Ирану осознает сложность переговоров в Вене. "Сам он всерьез обеспокоен в вопросе возможности [достижения] прогресса", - считает эксперт.

В Вене в четверг прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии Ирана и пяти других участников СВПД - России, Китая, Германии, Великобритании и Франции, которое стартовало на прошлой неделе. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений ядерной сделки. Стороны договорились о продолжении работы двух экспертных групп: по вопросам отмены санкций США в отношении Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в атомной сфере.

На прошлой неделе представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном переговорам в Вене, сообщил журналистам, что США готовы отменить санкции против Ирана, идущие вразрез с СВПД, но это не означает отказа от всех рестрикций.