Лидер Южной Кореи предложил кандидатуру Ким Бу Гёма на пост премьер-министра

СЕУЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выдвинул кандидатом на пост премьер-министра страны Ким Бу Гёма, занимавшего ранее должность министра внутренних дел. Об этом сообщила в пятницу администрация южнокорейского лидера.

Обязанности главы кабинета до момента вступления Ким Бу Гёма в должность будет исполнять вице-премьер, министр финансов Хон Нам Ги. Кандидатуру нового премьера должны утвердить после слушаний депутаты парламента.

Нынешний премьер-министр Чон Се Гюн ушел в отставку после 15-месячного пребывания на посту. Ожидается, что он примет участие в президентских выборах, намеченных на март следующего года.

Мун Чжэ Ин также назначил новых министров государственных территорий, труда, промышленности, науки и морского хозяйства.