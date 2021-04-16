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Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о встрече в Москве ориентировочно 22 апреля

По словам президента Белоруссии, будут затронуты многие вопросы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о встрече, которая пройдет в Москве ориентировочно 22 апреля. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА.

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"Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - приводит агентство слова Лукашенко.

Как проинформировала в четверг пресс-служба Кремля, Путин и Лукашенко провели телефонный разговор и выразили настрой на укрепление союзнических отношений.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 22 февраля в Сочи. В ходе открытой части лидеры двух стран обсудили в том числе поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, промышленную кооперацию, а также констатировали, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия работают хорошо.

Лукашенко 16 апреля встречается с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который прибыл в Минск с рабочим визитом. Также у главы российского кабмина запланированы переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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