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Посольство Великобритании назвало визит Броннерт в МИД РФ стандартным элементом работы

Стороны обсудили различные внешнеполитические вопросы, представляющие взаимный интерес, добавило диппредставительство

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт на встрече в МИД РФ в пятницу обсудила несколько внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства Великобритании в РФ.

"Это был заранее запланированный визит, который является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы. Стороны обсудили различные внешнеполитические вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили в диппредставительстве.

Накануне Великобритания вызвала посла РФ в МИД страны из-за сообщений о якобы совершенных Россией кибератаках и концентрации российских вооруженных сил на границе с Украиной.

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