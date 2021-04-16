Посольство Великобритании назвало визит Броннерт в МИД РФ стандартным элементом работы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт на встрече в МИД РФ в пятницу обсудила несколько внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства Великобритании в РФ.

"Это был заранее запланированный визит, который является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы. Стороны обсудили различные внешнеполитические вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили в диппредставительстве.

Накануне Великобритания вызвала посла РФ в МИД страны из-за сообщений о якобы совершенных Россией кибератаках и концентрации российских вооруженных сил на границе с Украиной.