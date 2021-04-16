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Кабмин ФРГ приветствует предложение о встрече президентов России и США

Возможность проведения такого саммита в Германии пока не рассматривается, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт

БЕРЛИН, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство ФРГ приветствует предложение о встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, возможность проведения такого саммита в Германии пока не рассматривается. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

"Такой вопрос не стоит на повестке", - сказал он. "Мы приветствовали то, что американский президент сделал предложение о встрече. Больше я не могу по поводу этого ничего сказать", - отметил Зайберт.

Во вторник Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАГерманияРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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