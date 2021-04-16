Минский суд не удовлетворил жалобу адвоката Колесниковой на лишение лицензии

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Минский суд отказался удовлетворить жалобу Людмилы Казак, которая является защитником члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, на решение о лишении ее статуса адвоката. Об этом сообщил в пятницу незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

"15 апреля в суде Московского района Минска прошло основное заседание по гражданскому делу, в котором адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак оспаривала решение министерства юстиции о прекращении специального разрешения на осуществление адвокатской деятельности. Судья Ольга Гусакова отказала в удовлетворении жалобы", - говорится в сообщении.

В феврале Казак лишили адвокатской лицензии, поводом для этого стало "совершение действий, которые дискредитируют звание адвоката и адвокатуру, в виде административного правонарушения по ст. 23.4 КоАП (ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий)".

В сентябре Казак задерживали в рамках административного дела, при этом затем суд признал адвоката виновной по ст. 23.4 КоАП и оштрафовал на 25 базовых величин (около $280).

Также ранее лишился лицензии адвокат Колесниковой Александр Пыльченко, в отношении двух других ее адвокатов Максима Знака и Ильи Салея возбуждены уголовные дела. Адвокат Знак находится в СИЗО, его коллега Салей - под домашним арестом. Правозащитники отмечают, что адвокаты "преследуются за свою профессиональную деятельность с осени" после выборов президента, которые прошли в августе прошлого года.