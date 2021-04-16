Зеленский заявил о необходимости не допустить военной эскалации ради безопасности Европы

"С начала срока моего пребывания на посту президента мы предпринимали все усилия, чтобы приблизить мирное решение. Мы всегда готовы вести детальный дипломатический диалог и просим о том же Россию. Мы должны избежать военной эскалации при помощи всех", - сказал он, добавив, что с 2014 года украинцам "приходится защищаться". "Мы должны сделать все, чтобы защитить безопасность Европы и наши общие ценности", - продолжил президент. "Эта война не только во имя защиты оккупированной территории. На кону - судьба демократии на всем нашем континенте", - утверждал он.

По версии Зеленского, Россия своими действиями на Украине дестабилизирует ситуацию во всей Европе. "Оккупированный Крым стал источником опасности для всего Черноморского региона", - считает он. Коснувшись перспективы вступления Украины в НАТО, президент выразил мнение, что реформы, которые необходимо провести для соответствия стандартам Североатлантического альянса, "не могут быть препятствием в условиях угрозы российской агрессии".

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.