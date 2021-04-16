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Кризис на Украине

Зеленский заявил о необходимости не допустить военной эскалации ради безопасности Европы

Президент Украины считает, что на кону судьба демократии на всем континенте

РИМ, 16 апреля. /ТАСС/. Вооруженная конфронтация на востоке Украины чревата непредсказуемыми последствиями для всей Европы и должна быть предотвращена. Такую точку зрения изложил президент страны Владимир Зеленский в опубликованном в пятницу интервью итальянской газете La Repubblica.

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"С начала срока моего пребывания на посту президента мы предпринимали все усилия, чтобы приблизить мирное решение. Мы всегда готовы вести детальный дипломатический диалог и просим о том же Россию. Мы должны избежать военной эскалации при помощи всех", - сказал он, добавив, что с 2014 года украинцам "приходится защищаться". "Мы должны сделать все, чтобы защитить безопасность Европы и наши общие ценности", - продолжил президент. "Эта война не только во имя защиты оккупированной территории. На кону - судьба демократии на всем нашем континенте", - утверждал он.

По версии Зеленского, Россия своими действиями на Украине дестабилизирует ситуацию во всей Европе. "Оккупированный Крым стал источником опасности для всего Черноморского региона", - считает он. Коснувшись перспективы вступления Украины в НАТО, президент выразил мнение, что реформы, которые необходимо провести для соответствия стандартам Североатлантического альянса, "не могут быть препятствием в условиях угрозы российской агрессии".

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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