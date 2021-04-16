В Бишкеке около 100 медиков вышли на митинг

БИШКЕК, 16 апреля. /ТАСС/. Около сотни медработников Киргизии вышли в пятницу в Бишкеке на митинг к зданию парламента с требованием выплатить обещанную властями компенсацию за работу с инфицированными коронавирусом, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Врачи и медсестры выстроились в шеренгу напротив центрального входа в здание и скандируют свои требования о выплате. "Основное требование собравшихся - это выплата компенсации в размере 200 тыс. сомов ($2,36 тыс.), которая была им обещана согласно распоряжению правительства от 4 мая 2020 года. Основная просьба - кратчайшие сроки рассмотрения данного вопроса", - заявил журналистам митингующий с медиками юрист Нуралы Айдаров.

По его словам, все вышедшие в пятницу на митинг врачи и медсестры ранее подали заявления и другие "необходимые для получения компенсации документы", однако на сегодняшний день "этот вопрос остается открытым".

Как заверил юрист, в пятницу на митинг вышли только врачи и медсестры, работающие в столице и Чуйской области. Но в социальных сетях их полностью поддерживают коллеги из других регионов, которые также выражают готовность присоединиться к акции, если их требования не будут удовлетворены.

С начала пандемии в Киргизии было выявлено 4,3 тыс. зараженных коронавирусом медработников, 4,2 тыс. из которых уже выздоровели.