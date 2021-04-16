Правящая партия Грузии заявила о готовности подписать соглашение по выходу из кризиса

ТБИЛИСИ, 16 апреля. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" подпишет в одностороннем порядке документ по выходу из политического кризиса, который был разработан при посредничестве представителя главы Евросовета Кристиана Даниэльсона. Об этом в пятницу на брифинге заявил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

"Решение подписать документ, который был разработан под эгидой Евросоюза, мы приняли для укрепления доверия общества и международных партнеров, чтобы не осталось вопросов о том, не была ли упущена "Грузинской мечтой" возможность достичь политического соглашения", - сказал он, добавив, что теперь очередь за оппозиционными партиями.

Глава парламента отметил, что со своей стороны "Грузинская мечта" предлагает условие, что если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти она не сумеет набрать 40% голосов, партия поднимет вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов.

Документ, о котором говорит Талаквадзе, был разработан Даниэльсоном 31 марта в Тбилиси и предложен политическим силам в качестве выхода из кризиса. Соглашение состоит из пяти пунктов, среди которых проведение судебной и избирательной реформ. Еще один пункт подразумевает перераспределение полномочий в парламенте. В частности, представители оппозиции получат право возглавить пять комитетов - финансово-бюджетный, по юридическим вопросам, по правам человека и гражданской интеграции, по внешним связям, а также по процедурным вопросам и правилам.

Соглашение предполагает принятие акта амнистии в отношении всех лиц, проходящих по делу о беспорядках на митинге 20 июня 2019 года. Под амнистию попадает и депутат - глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, который на данный момент находится в тюрьме. Даниэльсон в марте два раза прибывал в Тбилиси для разрешения политического кризиса. Оба раза он пытался усадить за стол переговоров политических игроков, однако безрезультатно.

Кризис в Грузии

В Грузии уже пять месяцев продолжается политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте. Ситуация усугубилась 23 февраля, когда полиция арестовала Мелию. При этом за пять дней до ареста политика в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция организует акции протеста. Камнем преткновения в переговорах стало требование членов оппозиции освободить Мелию и их сторонника Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия. Оппоненты власти также требуют назначения досрочных парламентских выборов или же плебисцита по вопросу внеочередного голосования. Против этого категорически выступает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".