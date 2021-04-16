США вводят визовые ограничения против заподозренных в нарушениях на выборах граждан Уганды

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент вводит визовые ограничения в отношении ряда граждан Уганды, которые подозревают в причастности к нарушениям во время прошедших в январе выборов в этой восточноафриканской стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Действия правительства Уганды в ходе недавнего избирательного процесса подорвали демократию и уважение прав человека. Сегодня я объявляю о введении визовых ограничений в отношении тех, кто, как считается, несет ответственность и причастен к подрыву демократического процесса в Уганде, в том числе во время всеобщих выборов в стране 14 января и предшествовавшей им избирательной кампании. Действия правительства Уганды представляют собой продолжающуюся тенденцию к понижению уровня демократии в стране и уважения прав человека, признаваемых и находящихся под защитой Конституции Уганды", - считает дипломат.

По его версии, "кандидаты от оппозиции регулярно подвергались преследованиям, арестам и незаконному содержанию под стражей без предъявления обвинений", а "угандийские силы безопасности несут ответственность за гибель и ранения десятков ни в чем не повинных случайных прохожих и сторонников оппозиции, а также за насилие в отношении журналистов, имевшее место до, во время и после выборов". "Этот избирательный процесс не был ни свободным, ни справедливым", - добавил руководитель внешнеполитического ведомства.

"Правительство Уганды должно значительно улучшить итоги своей деятельности и привлечь к ответственности тех, кто виновен в серьезных нарушениях на выборах, насилии и запугивании. Американское правительство продолжит оценку дополнительных мер в отношении лиц, причастных к подрыву демократии и прав человека в Уганде, а также их ближайших родственников", - заключил Блинкен. Он не сообщил, против кого конкретно вводятся рестрикции, заключающиеся в запрете на въезд в США.

Избирательная комиссия Уганды 16 января объявила, что победу на президентских выборах одержал действующий глава государства Йовери Кагута Мусевени, получив поддержку 5,8 млн избирателей (58,64% поданных голосов). Его главный конкурент и лидер оппозиции Боби Вайн оказался на второй позиции, за него проголосовали 3,47 млн избирателей (34,83%). В выборах участвовали 11 кандидатов. Вайн подал 1 февраля иск в Верховый суд страны с требованием отменить результаты выборов главы государства. Он утверждает, что в ходе голосования были допущены многочисленные нарушения. В конце февраля Вайн отозвал свой иск, обвинив судей в "пристрастности и в усилиях по развалу дела".