Президент Армении выступил за укрепление отношений за Грузией

ЕРЕВАН, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян высказался за укрепление отношений республики с Грузией. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе армянского лидера.

"В этом контексте такие страны, как Армения и Грузия должны активно участвовать в международных отношениях и в отношениях с дружественными или соседними странами, будь они большими или маленькими, или сверхдержавами, - сказал Саркисян в ходе встречи в Тбилиси с председателем грузинского парламента Арчилом Талаквадзе. - Нужно иметь особые отношения, в особенности, с друзьями. Для нас Грузия именно такова. Не случайно то, что я принял приглашение президента Грузии приехать и побеседовать, обменяться информацией о ситуации, а также поговорить о будущем".

Президент Армении констатировал, что экономическая ситуация довольно сложная, пандемия нанесла существенный урон экономикам двух стран. В связи с этим он подчеркнул, что Армения и Грузия должны поощрять реализацию совместных региональных проектов, поскольку они могут быть намного более привлекательными для международных инвесторов.

Как отметил Саркисян, на данный момент времена "полны вызовов во всем мире", в том числе для двух стран. "Думаю, пришло время нам обоим подумать, какие шаги нужно предпринять ради региональной стабильности, прогнозируемости и безопасности", - заявил президент.

Талаквадзе подчеркнул, что для двух стран настали очень динамичные и интересные времена и важный момент для будущего демократий Армении и Грузии. "Уверен, что Армения и ее народ используют это сотрудничество и возможность для развития, создания новых перспектив, еще большего укрепления демократии и экономики", - сказал он. Спикер парламента Грузии выразил поддержку прогрессу и развитию Армении, подчеркнув, что Грузия выступает на стороне мира и урегулирования проблем посредством диалога. Талаквадзе также поблагодарил Армению за эффективное сотрудничество во время пандемии коронавируса.