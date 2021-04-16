Белый дом: обогащение урана Тегераном до 60% ставит под сомнение серьезность переговоров

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Заявление Ирана о намерении обогащать уран до 60% вызывает вопросы относительно серьезности переговоров по ядерной проблематике. Такую позицию изложила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы серьезно воспринимаем провокационное заявление Ирана о его намерении начать обогащать уран до 60% <...>. Это ставит под сомнение серьезный настрой касательно переговоров [по ядерной проблеме] и подчеркивает необходимость возвращения к обоюдному соблюдению обязательств", - сказала она.

