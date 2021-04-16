Президент Республики Конго в четвертый раз принял присягу

ПРЕТОРИЯ, 16 апреля. /ТАСС/. Торжественная церемония приведения к присяге победившего на состоявшихся 21 марта в Республике Конго президентских выборах Дени Сассу-Нгессо, который находится у власти уже 37 лет, состоялась в пятницу в столице страны городе Браззавиль. Об этом сообщил конголезский новостной портал Journal de Brazza.

"Правительство будет проводить политику недопущения хищений государственных средств и незаконного личного обогащения, - заявил глава государства в своем выступлении. - Я позабочусь об этом". Дени Сассу-Нгессо также подчеркнул, что одним из приоритетов его нового срока станет экология. "Мы должны сохранить тропические леса бассейна реки Конго, которые являются "легкими мира", - отметил президент.

По информации Journal de Brazza, церемония инаугурации прошла в столичном Дворце конгрессов. На ней присутствовали более 700 гостей, включая 20 лидеров стран Африки.

В президентских выборах в Республике Конго участвовали семь кандидатов. Победа 77-летнего Дени Сассу-Нгессо, которого поддержали 88,4% проголосовавших, - четвертая по счету. Конституционный суд Республики Конго утвердил 6 апреля итоги выборов. Сассу-Нгессо впервые стал главой государства в феврале 1979 года и находился на этом посту до августа 1992 года. В 1992 году он проиграл президентские выборы, однако вновь возглавил Республику Конго в октябре 1997 года на завершающем этапе гражданской войны. Новый срок полномочий Сассу-Нгессо истекает в 2026 году.